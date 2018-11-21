Євро-2020: склад усіх кошиків для жеребкування кваліфікації

Вчора, 20 листопада, були зіграні завершальні матчі в Лізі націй, за підсумками яких остаточно сформувалися всі кошики для жеребкування кваліфікації Євро-2020.

Збірна України опинилася в другому кошику, куди також потрапили ще 9 команд. Проти них наша національна збірна точно не зіграє.

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Кошик Ліги націй: Швейцарія, Португалія, Нідерланди, Англія.

Кошик 1: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія, Польща.

Кошик 2: Німеччина, Ісландія, Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція, Росія, Австрія, Уельс, Чехія.

Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія, Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія, Болгарія, Ізраїль.

Кошик 4: Угорщина, Румунія, Греція, Албанія, Чорногорія, Кіпр, Естонія, Словенія, Литва, Грузія.

Кошик 5: Македонія, Косово, Білорусь, Люксембург, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гібралтар, Фарерські острови.

Кошик 6: Латвія, Ліхтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.



Відзначимо, що жеребкування відбудеться 2-го грудня в Дубліні (Ірландія). Чотири збірні з кошика Ліги націй помістять на перші місця в групах A-D. Команди з кошика 1 помістять на перші місця в групах E-J. Команди з кошика 2 помістять на другі місця в десяти групах. За аналогічним принципом будуть розподілені команди з кошиків 3, 4 і 5. Команди з кошика 6 помістять на шості місця в групах F-J.

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Дві найкращі команди кожної групи вийдуть до фінальної стадії Євро-2020. Решта путівок в стикових матчах в березні 2020 року розіграють переможці груп Ліги націй або наступні за рейтингом команди.