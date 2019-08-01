Зоря у більшості впевнено перемогла Будучность та вийшла у наступний раунд Ліги Європи

Завдяки двом швидким вилученням футболістів Будучності в першому таймі та голу Артема Громова луганська Зоря впевнено пройшла до 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

Будучность одразу спробувала піти уперед, заробивши кутовий вже на 2-й хвилині, однак у гостей і стандарт не пішов, і стартовий натиск не склався. Матч швидко збився на позиційну боротьбу, хоча й виглядав доволі динамічно. Моментів у першій половині першого тайму майже не було: у луганців можна згадати хіба що прохід Луньова крізь кількох захисників на 6-й хвилині та проникну передачу на Лєднєва на 8-й – в першому випадку м'яч відібрали захисники, а в другому удар Богдана з гострого кута парирував Драгоєвіч. У чорногорців був лише дуже неточний постріл Стоїльковіча з дальньої дистанції на 13-й.

Зоря – Будучность – відео гола

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На 20-х хвилинах Будучность несподівано перехопила ініціативу й притиснула Зорю. Вже на 22-й луганців врятувала поперечина – це Міліч відклеївся від Тимчика й замкнув подачу з кутового. Щоправда, після його удару моменти у гостей завершились, але вони продовжували тримати м'яч (57% ігрового часу на 27 хвилину), закидувати штрафний подачами та прострілами, а також заробляти різноманітні стандарти. Екс-наставник Зорі Юрій Вернидуб сидів на трибунах з дуже незадоволеним обличчям.

Втім, вже на 30-х хвилинах питання виходу в наступний раунд було закрито. Спочатку "мужики" відкрили рахунок після прориву Кочергіна, який на 32-й послідовно переграв двох захисників на лівому фланзі й віддав довгу передачу на Луньова. Чорногорці не змогли перехопити її, а Максим, увірвавшись на лівий край штрафного, віддав поперечний пас. Громов його замкнув – 1:0! Далі – більше: на 34-й Джуріч, який висів на жовтій картці, грубо сфолив у атаці й заробив друге попередження, залишивши свою команду в меншості. Балканці закипіли й напали на арбітра, в результаті чого через 30 секунд втратили ще одного гравця – це Божовіч отримав червону картку.

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Маючи на два футболісти більше, луганці одразу перехопили ініціативу, організувавши кілька кутових та штрафний. На 43-й хвилині тиск "мужиків" міг завершитись другим взяттям воріт Будучності: Громов увірвався до штрафного та прострілив на лінію воротарського, а м'яч від Болєвіча ледь не влетів у сітку – Драгоєвіч в останній момент зумів його перевести на кутовий. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги Зорі.

На старті другого тайму господарі повинні були подвоювати перевагу, однак примудрилися не реалізувати жоден із гострих епізодів. Вже на 46-й хвилині відзначитись міг Лєдєв, який прийняв передачу Хомченовського в штрафний, переграв захисника та вистрілив метрів з 10-ти – Мірковіч виніс м'яч з лінії воріт! У наступній же атаці під ліву стійку з-за меж карного майданчика пробив Іванісенія, але Драгоєвіч парирував. Чорногорці відповіли двома дуже неточними ударами з дистанції на 56-й та 58-й хвилинах, а вже на 59-й шанс оформити черговий дубль втратив Громов – Артем головою замкнув високу подачу, однак голкіпер спіймав сферу.

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Середина другого тайму характеризувалася невисоким темпом і великим об'ємом позиційної боротьби. Особливо це проявилося на 60-х хвилинах, коли більше 6 тисяч запорізьких вболівальників на трибунах почали посвистувати. Це подіяло на футболістів Зорі, які стали загострювати гру: на 69-й хвилині Абу Ханна головою замкнув подачу зі штрафного (вище воріт), а на 72-й Іванісенія класно прибрав двох захисників та віддав пас під удар Лєднєву – Богдан не встиг до м'яча. На 74-й та 76-й дав про себе знати Кабаєв, який вийшов на заміну: спочатку він зовсім трішки не дотягнувся до класного навісу Каменюки, а потім вирвався на ударну позицію перед штрафним – втім, Владислав загальмував, почав обігрувати, але пробити так і не зумів.

Ендшпіль поєдинку особливо не вразив вболівальників, які особливо активними не були, а почасти ще й посвистували. Зоря продовжувала тиск на ворота суперника, але закотити другий м'яч у ворота непоступливої Будучності не вдавалося. На 82-й хвилині шанс подвоїти перевагу отримав Лєднєв, який змістився з правого напівфлангу в центр та вистрілив з-за меж штрафного - Драгоєвіч відбив перед собою! На 86-й все той же Лєднєв знайшов передачею Каменюку, а той з правого краю карного майданчика прострілив під удар Хомченовському – Дмитро пробив вище воріт. Будучность також старалася забити бодай гол престижу, однак нічого цікавішого за кілька стандартів без завершення чорногорці так і не продемонстрували.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу луганської Зорі. Таким чином, мужики пройшли у 3-й раунд кваліфікації Ліги Європи, в якому зустрінуться з переможцем пари Осієк – ЦСКА Софія.

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