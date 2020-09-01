Жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи – усі результати
Сьогодні, 1 вересня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи 2020/21.
У третьому раунді кваліфікації Ліги Європи Україну гарантовано представить чернігівська Десна, яка зустрінеться з переможцем пари Кукес (Албанія) – Вольфсбург (Німеччина). Колос отримав лише потенційного суперника (Рієка) у разі успішного підсумку протистояння з грецьким Арісом на стадії 2-го раунду.
Усі результати жеребкування 3-го раунду кваліфікаціх ЛЄ:
Шлях чемпіонів
Лінфілд або Флоріана – Флора або КР Рейк'явік
Юргорден або Європа – ЧФР
Клаксвік – Коннас-Кі або Динамо Тбілісі
Легія – Сілекс або Дріта
КуПС або Слован Братислава – Судува
Рига або Тре Фіорі – Селтік
Арарат-Вірменія або Фола – Целє
Шериф – Інтер Ескальдес або Дандолк
Сараєво – Астана або Будучность Подгоріца
Основний шлях
Осієк або Базель – Анортосіс
ЦСКА Софія або БАТЕ – Б-36 або ТНС
Гетеборг або Копенгаген – П'яст або Хартберг
Кайсар або АПОЕЛ – Олімпія Любляна або Зрінські
Лячі або Хапоель Беер-Шева – Колрейн або Мазервелл
Вікторія Пльзень – Сеннерюске
Бачка-Топола або ФКСБ – Тракай або Слован Ліберец
Нефтчі або Галатасарай – Ренова або Хайдук
Спортінг – Вікінг або Абердін
Кукес або Вольфсбург – Десна
Рієка – Аріс або Колос
Шемрок Роверс або Мілан – Буде-Глімт або Жальгіріс
Ростов – Маккабі Хайфа / Железнічар або Кайрат
Бешикташ – Борац Баня-Лука або Ріу Аве
Гонвед або Мальме – Локомотив Загреб
Вентспілс або Русенборг – Аланьяспор
Теута або Гранада – Локомотив Тбілісі або Динамо М
ЛАСК – Дунайська Стреда або Яблонец
Бала Таун або Стандард – Войводіна
ОФІ або Аполлон Лімасол – Хаммарбю або Лех
Нимме Калью / Мура або Орхус – ПСВ
Шарлеруа – Сфинтул Георге або Партизан
Хіберніанс або Фехервар – Серветт або Реймс
Санкт-Галлен – АЕК
Ботошані або Шкендія – Локомотив Пловдів або Тоттенхем
Прогрес або Віллем II – Лінкольн Ред Імпс або Рейнджерс.
Стадія 3-го раунду кваліфікації складається з одного поєдинку. Матчі відбудуться 24 вересня.
Аріс проти Колоса: "Бог війни" рятує збитих льотчиків Динамо, реанімував зірку Дніпра і рветься у Лігу Європи