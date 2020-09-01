У третьому раунді кваліфікації Ліги Європи Україну гарантовано представить чернігівська Десна, яка зустрінеться з переможцем пари Кукес (Албанія) – Вольфсбург (Німеччина). Колос отримав лише потенційного суперника (Рієка) у разі успішного підсумку протистояння з грецьким Арісом на стадії 2-го раунду.

Усі результати жеребкування 3-го раунду кваліфікаціх ЛЄ:

Шлях чемпіонів

Лінфілд або Флоріана – Флора або КР Рейк'явік

Юргорден або Європа – ЧФР

Клаксвік – Коннас-Кі або Динамо Тбілісі

Легія – Сілекс або Дріта

КуПС або Слован Братислава – Судува

Рига або Тре Фіорі – Селтік

Арарат-Вірменія або Фола – Целє

Шериф – Інтер Ескальдес або Дандолк

Сараєво – Астана або Будучность Подгоріца

Основний шлях

Осієк або Базель – Анортосіс

ЦСКА Софія або БАТЕ – Б-36 або ТНС

Гетеборг або Копенгаген – П'яст або Хартберг

Кайсар або АПОЕЛ – Олімпія Любляна або Зрінські

Лячі або Хапоель Беер-Шева – Колрейн або Мазервелл

Вікторія Пльзень – Сеннерюске

Бачка-Топола або ФКСБ – Тракай або Слован Ліберец

Нефтчі або Галатасарай – Ренова або Хайдук

Спортінг – Вікінг або Абердін

Кукес або Вольфсбург – Десна

Рієка – Аріс або Колос

Шемрок Роверс або Мілан – Буде-Глімт або Жальгіріс

Ростов – Маккабі Хайфа / Железнічар або Кайрат

Бешикташ – Борац Баня-Лука або Ріу Аве

Гонвед або Мальме – Локомотив Загреб

Вентспілс або Русенборг – Аланьяспор

Теута або Гранада – Локомотив Тбілісі або Динамо М

ЛАСК – Дунайська Стреда або Яблонец

Бала Таун або Стандард – Войводіна

ОФІ або Аполлон Лімасол – Хаммарбю або Лех

Нимме Калью / Мура або Орхус – ПСВ

Шарлеруа – Сфинтул Георге або Партизан

Хіберніанс або Фехервар – Серветт або Реймс

Санкт-Галлен – АЕК

Ботошані або Шкендія – Локомотив Пловдів або Тоттенхем

Прогрес або Віллем II – Лінкольн Ред Імпс або Рейнджерс.

Стадія 3-го раунду кваліфікації складається з одного поєдинку. Матчі відбудуться 24 вересня.

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