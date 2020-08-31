Сьогодні, 31 серпня 2020 року, відбулося жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2020/21. Колос першим від України стартує в турнірі, для нього жеребом підібрали опонента – Аріс.

УЄФА спростив процедуру жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, розділивши команди на 12 груп (по 3 сіяні та 3 несіяні учасники).

Колос потрапив до групи 7 у статусі сіяного, тому його суперниками могли стати Аріс з Греції, Локомотив Пловдів з Болгарії та Лачи з Албанії.

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Відповідно до результатів жеребкування Колос зустрінеться з Арісом. На цьому етапі кваліфікації дуель складається з одного матчу. Ковалівці зіграють на виїзді. Поєдинок відбудеться 17 вересня.

Нагадаємо, що Колос посів шосте місце в УПЛ і виграв плей-офф за Лігу Європи. Матч проти Аріса буде дебютом ковалівської команди в єврокубках.

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Результати жеребкування

Основний шлях:

Шлях чемпіонів: