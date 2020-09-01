В третьем раунде квалификации Лиги Европу Украина гарантированно представит черниговская Десна, которая встретится с победителем пары Кукес (Албания) – Вольфсбург (Германия). Колос получил лишь потенциального соперника (Риека) в случае успешного итога противостояния с греческим Арисом на стадии 2-го раунда.

Все результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации ЛЕ

Линфилд или Флориана – Флора или КР Рейкьявик

Юргорден или Европа – ЧФР

Клаксвик – Коннас-Ки или Динамо Тбилиси

Легия – Силекс или Дрита.

КуПС или Слован Братислава – Судува

Рига или Тре Фиори – Селтик

Арарат-Армения или Фола – Целе

Шериф – Интер Эскальдес или Дандолк

Сараево – Астана или Будучность Подгорица

Осиек или Базель – Анортосис.

ЦСКА София или БАТЭ – Б-36 или ТНС

Гетеборг или Копенгаген – Пяст или Хартберг

Кайсар или АПОЭЛ – Олимпия Любляна или Зриньски

Лячи или Хапоэль Беэр-Шева – Колрейн или Мазервелл.

Виктория Пльзень – Сеннерюске

Бачка-Топола или ФКСБ – Ритеряй или Слован Либерец

Нефтчи или Галатасарай – Ренова или Хайдук

Спортинг – Викинг или Абердин

Кукес или Вольфсбург – Десна

Риека – Арис или Колос

Шэмрок Роверс или Милан – Буде-Глимт или Жальгирис

Ростов – Маккаби Хайфа/Железничар или Кайрат

Бешикташ – Борац Баня-Лука или Риу Аве

Гонвед или Мальме – Локомотив Загреб

Вентспилс или Русенборг – Аланьяспор

Теута или Гранада – Локомотив Тбилиси или Динамо М

ЛАСК – Дунайска Стреда или Яблонец

Бала Таун или Стандард – Войводина

ОФИ или Аполлон Лимасол – Хаммарбю или Лех

Нымме Калью/Мура или Орхус – ПСВ

Шарлеруа – Сфынтул Георге или Партизан

Хибернианс или Фехервар – Серветт или Реймс

Санкт-Галлен – АЕК

Ботошани или Шкендия – Локомотив Пловдив или Тоттенхэм

Прогрес или Виллем II – Линкольн Ред Импс или Рейнджерс

Стадия 3-го раунда квалификации состоит из одного поединка. Матчи состоятся 24 сентября.

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