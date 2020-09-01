Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги Европы
Сегодня, 1 сентября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2020/21.
В третьем раунде квалификации Лиги Европу Украина гарантированно представит черниговская Десна, которая встретится с победителем пары Кукес (Албания) – Вольфсбург (Германия). Колос получил лишь потенциального соперника (Риека) в случае успешного итога противостояния с греческим Арисом на стадии 2-го раунда.
Все результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации ЛЕ
Линфилд или Флориана – Флора или КР Рейкьявик
Юргорден или Европа – ЧФР
Клаксвик – Коннас-Ки или Динамо Тбилиси
Легия – Силекс или Дрита.
КуПС или Слован Братислава – Судува
Рига или Тре Фиори – Селтик
Арарат-Армения или Фола – Целе
Шериф – Интер Эскальдес или Дандолк
Сараево – Астана или Будучность Подгорица
Осиек или Базель – Анортосис.
ЦСКА София или БАТЭ – Б-36 или ТНС
Гетеборг или Копенгаген – Пяст или Хартберг
Кайсар или АПОЭЛ – Олимпия Любляна или Зриньски
Лячи или Хапоэль Беэр-Шева – Колрейн или Мазервелл.
Виктория Пльзень – Сеннерюске
Бачка-Топола или ФКСБ – Ритеряй или Слован Либерец
Нефтчи или Галатасарай – Ренова или Хайдук
Спортинг – Викинг или Абердин
Кукес или Вольфсбург – Десна
Риека – Арис или Колос
Шэмрок Роверс или Милан – Буде-Глимт или Жальгирис
Ростов – Маккаби Хайфа/Железничар или Кайрат
Бешикташ – Борац Баня-Лука или Риу Аве
Гонвед или Мальме – Локомотив Загреб
Вентспилс или Русенборг – Аланьяспор
Теута или Гранада – Локомотив Тбилиси или Динамо М
ЛАСК – Дунайска Стреда или Яблонец
Бала Таун или Стандард – Войводина
ОФИ или Аполлон Лимасол – Хаммарбю или Лех
Нымме Калью/Мура или Орхус – ПСВ
Шарлеруа – Сфынтул Георге или Партизан
Хибернианс или Фехервар – Серветт или Реймс
Санкт-Галлен – АЕК
Ботошани или Шкендия – Локомотив Пловдив или Тоттенхэм
Прогрес или Виллем II – Линкольн Ред Импс или Рейнджерс
Стадия 3-го раунда квалификации состоит из одного поединка. Матчи состоятся 24 сентября.
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