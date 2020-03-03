Україна і жеребкування Ліги націй-2020/21: від найгіршої групи смерті до робочого варіанту – які суперники та розклади

Збірна України отримає сьогодні, 3 березня 2020 року, суперників на груповому етапі Ліги націй-2020/21. Команду Андрія Шевченка чекає непросте жеребкування.

Збірна України отримала додаткового суперника після рішення УЄФА змінити порядок формування груп у першому дивізіоні Ліги націй з 3-х учасників на 4. Загалом же 55 країн розподілені на 4 ліги, згідно з рейтингом Європейського футбольного союзу. Так, 1-16 потрапили в Лігу А, 17-32 – в Лігу В, 33-48 – в Лігу С, 49-55 – в Лігу D. У кожному дивізіоні також сформований свій посів. Якщо в Лізі D лише 2 кошики, то в усіх інших по 4. Жодних обмежень чи розведень збірних при жеребкуванні цього разу не передбачено. УЄФА пояснив це відсутністю необхідності. Нагадаємо, Україна впевнено виграла свою групу першого розіграшу Ліги націй та виборола путівку в елітний дивізіон. Натомість Росія, з якою нас розводять всі останні роки, залишилася в другій лізі.

Збірна України дізналася свій посів при жеребкуванні Ліги націй 2020/21

Коли відбудеться жеребкування Ліги націй-2020/21

Церемонія пройде в нідерландському місті Амстердам 3 березня 2020 року. Початок о 19:00 за київським часом. Орієнтовна тривалість процедури жеребу – 40 хвилин.

Де дивитися жеребкування Ліги націй онлайн

Подію транслюватиме український телеканал "Футбол 1" у прямому ефірі. Стежити за онлайн-трансляцією жеребкування Ліги націй-2020/21 можна буде і на сайті "Футбол 24", також наживо.

Хто з ким зіграє – кошики посіву

Ліга A

Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія

Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія

Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція

Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія

Ліга B

Кошик 1: Росія, Австрія, Уельс, Чехія

Кошик 2: Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія

Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія

Кошик 4: Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія

Ліга C

Кошик 1: Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія

Кошик 2: Північна Македонія, Косово, Білорусь, Кіпр

Кошик 3: Естонія, Словенія, Литва, Люксембург

Кошик 4: Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Ліга D

Кошик 1: Гібралтар, Фарерські острови, Латвія, Ліхтенштейн

Кошик 2: Андорра, Мальта, Сан-Маріно

Який формат Ліги націй-2020/21, вплив на відбір ЧС-2020

На Чемпіонат світу, який має відбутися в Катарі, виходять 10 переможців груп відбору та ще 3 національні команди. У плей-офф зіграють 12 збірних – усі володарі других місць у кваліфікації та 2 лідери рейтингу переможців Ліги націй з числа тих, які не посіли 1-2 рядки за підсумками відбору. Україна наразі посідає доволі високе 10-е місце в загальному реєстрі турніру. Ці стикові матчі заплановані на 24-25 (півфінали) та 28-29 березня 2022 року. У фінальній стадії суто Ліги націй 2,3 і 6 червня 2021 року зіграють переможці груп Ліги A. Чинним переможцем турніру є Португалія. Господарем фінальної частини стане одна з країн-учасників.

Фактично цього разу групові етапи Ліги націй УЄФА впливають на Європейську кваліфікацію не так суттєво, як це було на Євро-2020, де переможці 4-х дивізіонів отримували путівки у фінальну частину. З того, що зберігається і важливо для українських перспектив – команди, що посядуть останнє місце у двох перших дивізіонах, опускаються лігою нижче. Водночас з Ліги C до Ліги D опускаються дві найгірші збірні за підсумками плей-офф.

Найгірша група смерті в історії – цілком реальний розклад для України

Для нашої збірної ця Ліга націй стає більше питанням престижу. Нарешті буде вдосталь матчів проти сильних суперників замість товариських ігор проти Кіпру чи Мальти. Користі та розвитку точно має бути більше. Груповий етап включатиме по 3 матчі вдома та на виїзді. Перший тур відбудеться вже 3-5 вересня 2020 року, другий – 6-8 вересня. Останній (6-й) запланований на 15-17 листопада 2020-го. Тобто загалом відбудеться по 2 спарки в кожному з місяців осені.

Серед варіантів групи смерті найгрізнішим виглядає такий: Англія, Франція, Україна, Німеччина. Як вам такий розклад? Саме його, до слова, УЄФА навів як приклад жеребкування групи A3 елітного дивізіону. З португальцями ми зіграли у відборі Євро-2020, з Нідерландами нас чекає зустріч на груповому етапі Чемпіонату Європи. Тому цікавіше було б уникнути зустрічі з ними. Є ще Швейцарія, але про неї нижче. Загалом усі суперники з першого кошика посіву добре нам знайомі. Англійцям можна було б помститися за матч Євро-2012 з суддівськими дивацтвами Кашшаї. Швейцарців українці вибивали в 1/8 Чемпіонату світу 2006, в історичній серії пенальті.

Другий кошик – тут вибирати взагалі особливо не доводиться, усі монстри. З Бельгією найцікавіше, адже проти "червоних дияволів" ми ще ніколи не грали на рівні дорослих збірних, а станом на сьогодні саме вони очолюють рейтинг ФІФА. Італію зовсім нещодавно зупиняли на її полі, однак тоді команда Манчіні ще тільки розгойдувалася. Після зустрічі з командою Шевченка Скуадра Адзурра виграла 12 матчів та 1 зіграла внічию. Іспанію наші, як і ту ж Італію, жодного разу в історії не перемагали. Найкращий результат, тобто єдину перемогу над командами з цього кошика, ми здобували в матчі з Францією.

У четвертому кошику з грандів лише Німеччина (по 3 нічиї та фіаско без особливих шансів), хоча й Хорватія – далеко не подарунок (лише одна перемога та 5 поразок за 9 матчів). З Польщею у нас повний паритет і навіть рівна кількість забитих та пропущених. Ісландію "синьо-жовті" обіграли тільки на виїзді, а баланс очок також нічийний.

Найлегша група для нас також непроста, але робоча

Ок, з групами смерті ми розібралися. А як щодо виграти свій квартет і поїхати на фінал Ліги націй у 2021 році? Не все так погано, як здається. Польща або Ісландія з останнього кошика – команди, з якими можна боротися на рівних. Швейцарія виглядає ідеалом у своєму посіві (2 матчі, жодної поразки), хоча й Португалію ми навчилися бити найчастіше з топ-збірних. З Англією в офіційних матчах у нас завжди заруби з мінімальним підсумком і перевагою суперника. Нідерланди ще не перемагали.

За найкращого розкладу головним суперником України стане команда з кошика 2. Франції історично вдавалося частіше нав'язати боротьбу, але ключові матчі залишалися за суперником. Бельгія видається прийнятнішим варіантом, ніж Іспанія та Італія. Погодьтеся, Швейцарія, Бельгія, Україна, Ісландія – солідна група, яка, однак, уже не звучить настільки смертельно, як ще один цілком реальний варіант, скажімо, з Нідерландами, Іспанією та Німеччиною.