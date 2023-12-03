Збірна України вже незабаром дізнається своїх суперників у групі Ліги націй.

УЄФА проведе церемонію жеребкування Ліги націй 2024/25 вже 8 лютого 2024 року, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Україна потрапила до Ліги B, де опинилась у 2 кошику разом з Фінляндією, Ісландією та Норвегією. Таким чином, підопічні Реброва можуть отримати у суперники команди з 1-го, 3-го та 4-го кошиків.

Кошик 1: Австрія, Чехія, Англія, Уельс.

Кошик 3: Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія.

Кошик 4: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан.

Слід додати, що Росія не братиме участі у новому розіграші Ліги націй – окупантів досі ігнорують в змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА.

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