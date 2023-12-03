Сборная Украины уже вскоре узнает своих соперников в группе Лиги наций.

УЕФА проведет церемонию жеребьевки Лиги наций 2024/25 уже 8 февраля 2024 года, сообщает официальный сайт УАФ.

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Украина попала в Лигу B, где оказалась во 2 корзине вместе с Финляндией, Исландией и Норвегией. Таким образом, подопечные Реброва могут получить в соперники команды из 1-й, 3-й и 4-й корзин.

Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс.

Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория.

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Следует добавить, что Россия не будет участвовать в новом розыгрыше Лиги наций – оккупантов до сих пор игнорируют в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

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