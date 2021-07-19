Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛК 2021/22: Ворскла і Колос проти старих знайомих – не найгірші варіанти
Сьогодні, 19 липня, відбулося жеребкування 3 раунду кваліфікації Ліги конференцій. Ворскла та Колос дізналися своїх суперників на шляху до групового етапу.
Динамо Тбілісі (GEO)/Маккабі Хайфа (ISR) – Будучность Подгоріца (MNE)/Торсхавн (FRO)
Лінфілд (NIR)/Борац Баня-Лука (BIH) – Шахтар Солігорськ (BLR)/Фола (LUX)
Шемрок Роверс (IRL) – Теута (ALB)/Інтер Ескальдес (AND)
Рига (LVA)/Шкендія (MKD) – Фольгоре (SMR)/Хіберніанс (MLT)
Приштина (KOS)/Коннас-Ки (WAL) – Валюр (ISL)/Буде-Глімт (NOR)
Ворскла потрапила на переможця пари Астана (KAZ)/Аріс (GRE)
Колосу випав переможець пари ФКСБ (ROU)/Шахтар (KAZ)
Жеребкування третього кваліфікаційного етапу Ліги конференцій відбулося у швейцарському Ньйоні о 15:00 за Києвом. "Футбол 24" провів онлайн-трансляцію у цій новині. Колос і Ворскла виступають в Основному Шляху. Обидва українські клуби отримали статус несіяних, відтак теоретично мали б отримати складніших опонентів. Серед найгрізніших потенційних суперників Колоса були швейцарський Базель, грецький АЕК, португальська Санта-Клара і румунський ФКСБ (Стяуа). Ковалівці відносно пощастило. Клуб із Бухаресту часто зустрічався з українськими суперниками, але це не Базель чи Санта-Клара. Зокрема, Стяуа останні 3 сезони не міг пройти кваліфікацію Ліги Європи.
Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ 2021/22: Шахтар отримав суперника – як це було
Ворсклі в разі проходу фінського КуПСа могли дістатися на папері легші опоненти, зокрема, ізраїльський Хапоель, сербський Партизан, білоруський БАТЕ чи грецький Аріс. Саме з останнім клубом, який Колос проходив у попередньому єврокубковому сезоні, полтавський клуб має всі шанси зіграти далі. Якщо греки програють свою дуель, команда Максимова може зійтися з Астаною – теж добре відомою українським уболівальникам. Не найкращий з доступних варіантів, але також не найгірший.
Шлях чемпіонів
Шемрок Роверс (IRL)
Теута (ALB) – Інтер Ескальдес (AND)
Рига (LVA) – Шкендія (MKD)
Динамо Тбілісі (GEO) – Маккабі Хайфа (ISR)
Будучность Подгоріца (MNE) – Торсхавн (FRO)
Лінфілд (NIR) – Борац Баня-Лука (BIH)
Шахтар Солігорськ (BLR) – Фола (LUX)
Фольгоре (SMR) – Хіберніанс (MLT)
Приштина (KOS) – Коннас-Ки (WAL)
Валюр (ISL) – Буде-Глімт (NOR)
Основний шлях
Група 1
Сіяні
Арда (BUL)/Хапоель Беєр-Шева (ISR)
Динамо Батумі (GEO)/БАТЕ (BLR)
Партизан (SRB)/ДАК-1904 (SVK)
Астана (KAZ)/Аріс (GRE)
Несіяні
Сочі (RUS)/Кешля (AZE)
КуПС (FIN)/Ворскла (UKR)
Петрокуб (MDA)/Сівасспор (TUR)
Арарат (ARM)/Шльонск (POL)
Група 2
Сіяні
ФКСБ (ROU)/Шахтар (KAZ)
Шкупі (MKD)/Санта-Клара (POR)
Вележ (BIH)/АЕК (GRE)
Базель (SUI)/Партизані (ALB)
Несіяні
Ельфсборг (SWE)/Мілсамі (MDA)
Уйпешт (HUN)/Вадуц (LIE)
Олімпія (SVN)/Біркіркара (MLT)
Колос (UKR)
Група 3
Сіяні
Гзіра Юнайтед (MLT)/Рієка (CRO)
Пасуш де Ферейра (POR)
Гент (BEL)/Волеренга (NOR)
Дріта (KOS)/Фейєнорд (NED)
Несіяні
РФШ (LVA)/Пушкаш-Академія (HUN)
Люцерн (SUI)
Ларн (NIR)/Орхус (DEN)
Хіберніан (SCO)/Санта-Колома (AND)
Група 4
Сіяні
Віктория (CZE)/Динамо Брест (BLR)
Аустрія (AUT)/Брейдаблік (ISL)
ПАОК (GRE)
Мольде (NOR)/Серветт (SUI)
Несіяні
Дюделанж (LUX)/Богеміан (IRL)
Трабзонспор (TUR)
Абердін (SCO)/Хекен (SWE)
Кауно Жальгіріс (LTU)/ТНС (WAL)
Група 5
Сіяні
Аполлон (CYP)/Жиліна (SVK)
Судува (LTU)/Ракув (POL)
Хаммарбю (SWE)/Марібор (SVN)
Копенгаген (DEN)/Торпедо Жодіно (BLR)
Несіяні
Чукарічкі (SRB)/Сумгаїт (AZE)
Локомотив (BUL)/Словацко (CZE)
Рубін (RUS)
Хайдук (CRO)/Тобол (KAZ)
Група 6
Сіяні
Сутьєска (MNE)/Маккабі Тель-Авів (ISR)
ЦСКА Софія (BUL)/Лієпая (LVA)
Карабах (AZE)/Ашдод (ISR)
ЛАСК (AUT)
Несіяні
АЕЛ (CYP)/Влазнія (ALB)
Паневежис (LTU)/Войводіна (SRB)
Погонь (POL)/Осієк (CRO)
Спартак Трнава (SVK)/Сепсі (ROU)
Група 7
Сіяні
Дандолк (IRL)/Левадия (EST)
Хабнарфьордюр (ISL)/Русенборг (NOR)
Андерлехт (BEL)
Несіяні
Вітесс (NED)
Домжале (SVN)/Хонка (FIN)
Універсітатя (ROU)/Лячі (ALB)
Матчі 3 етапу кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 5 і 12 серпня. Переможці пар пройдуть у раунд плей-офф. На цій стадії до них долучаться такі клуби з топ-чемпіонатів, як Тоттенхем, Рома, Уніон Берлін та Ренн. Фінал турніру прийме Націонал Арена в албанській Тирані.