Сьогодні, 19 липня, відбулося жеребкування 3 раунду кваліфікації Ліги конференцій. Ворскла та Колос дізналися своїх суперників на шляху до групового етапу.

Динамо Тбілісі (GEO)/Маккабі Хайфа (ISR) – Будучность Подгоріца (MNE)/Торсхавн (FRO)

Лінфілд (NIR)/Борац Баня-Лука (BIH) – Шахтар Солігорськ (BLR)/Фола (LUX)

Шемрок Роверс (IRL) – Теута (ALB)/Інтер Ескальдес (AND)

Рига (LVA)/Шкендія (MKD) – Фольгоре (SMR)/Хіберніанс (MLT)

Приштина (KOS)/Коннас-Ки (WAL) – Валюр (ISL)/Буде-Глімт (NOR)

Ворскла потрапила на переможця пари Астана (KAZ)/Аріс (GRE)

Колосу випав переможець пари ФКСБ (ROU)/Шахтар (KAZ)

Жеребкування третього кваліфікаційного етапу Ліги конференцій відбулося у швейцарському Ньйоні о 15:00 за Києвом. "Футбол 24" провів онлайн-трансляцію у цій новині. Колос і Ворскла виступають в Основному Шляху. Обидва українські клуби отримали статус несіяних, відтак теоретично мали б отримати складніших опонентів. Серед найгрізніших потенційних суперників Колоса були швейцарський Базель, грецький АЕК, португальська Санта-Клара і румунський ФКСБ (Стяуа). Ковалівці відносно пощастило. Клуб із Бухаресту часто зустрічався з українськими суперниками, але це не Базель чи Санта-Клара. Зокрема, Стяуа останні 3 сезони не міг пройти кваліфікацію Ліги Європи.

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Ворсклі в разі проходу фінського КуПСа могли дістатися на папері легші опоненти, зокрема, ізраїльський Хапоель, сербський Партизан, білоруський БАТЕ чи грецький Аріс. Саме з останнім клубом, який Колос проходив у попередньому єврокубковому сезоні, полтавський клуб має всі шанси зіграти далі. Якщо греки програють свою дуель, команда Максимова може зійтися з Астаною – теж добре відомою українським уболівальникам. Не найкращий з доступних варіантів, але також не найгірший.

Шлях чемпіонів

Шемрок Роверс (IRL)

Теута (ALB) – Інтер Ескальдес (AND)

Рига (LVA) – Шкендія (MKD)

Динамо Тбілісі (GEO) – Маккабі Хайфа (ISR)

Будучность Подгоріца (MNE) – Торсхавн (FRO)

Лінфілд (NIR) – Борац Баня-Лука (BIH)

Шахтар Солігорськ (BLR) – Фола (LUX)

Фольгоре (SMR) – Хіберніанс (MLT)

Приштина (KOS) – Коннас-Ки (WAL)

Валюр (ISL) – Буде-Глімт (NOR)

Основний шлях

Група 1

Сіяні

﻿Арда (BUL)/Хапоель Беєр-Шева (ISR)

﻿﻿Динамо Батумі (GEO)/БАТЕ (BLR)

Партизан (SRB)/ДАК-1904 (SVK)

Астана (KAZ)/Аріс (GRE)

Несіяні

Сочі (RUS)/Кешля (AZE)

КуПС (FIN)/Ворскла (UKR)

Петрокуб (MDA)/Сівасспор (TUR)

﻿﻿﻿﻿Арарат (ARM)/Шльонск (POL)

Група 2

Сіяні

ФКСБ (ROU)/Шахтар (KAZ)

﻿﻿﻿﻿Шкупі (MKD)/Санта-Клара (POR)

﻿﻿Вележ (BIH)/АЕК (GRE)

﻿﻿Базель (SUI)/Партизані (ALB)

Несіяні

Ельфсборг (SWE)/Мілсамі (MDA)

﻿﻿Уйпешт (HUN)/Вадуц (LIE)

Олімпія (SVN)/Біркіркара (MLT)

Колос (UKR)

Група 3

Сіяні

Гзіра Юнайтед (MLT)/Рієка (CRO)

Пасуш де Ферейра (POR)

﻿Гент (BEL)/Волеренга (NOR)

Дріта (KOS)/Фейєнорд (NED)

Несіяні

РФШ (LVA)/Пушкаш-Академія (HUN)

Люцерн (SUI)

﻿Ларн (NIR)/Орхус (DEN)

Хіберніан (SCO)/Санта-Колома (AND)

Група 4

Сіяні

Віктория (CZE)/Динамо Брест (BLR)

﻿Аустрія (AUT)/Брейдаблік (ISL)

ПАОК (GRE)

Мольде (NOR)/Серветт (SUI)

Несіяні

Дюделанж (LUX)/Богеміан (IRL)

Трабзонспор (TUR)

﻿Абердін (SCO)/Хекен (SWE)

Кауно Жальгіріс (LTU)/ТНС (WAL)

Група 5

Сіяні

Аполлон (CYP)/Жиліна (SVK)

Судува (LTU)/Ракув (POL)

Хаммарбю (SWE)/Марібор (SVN)

﻿Копенгаген (DEN)/Торпедо Жодіно (BLR)

Несіяні

Чукарічкі (SRB)/Сумгаїт (AZE)

Локомотив (BUL)/Словацко (CZE)

Рубін (RUS)

Хайдук (CRO)/Тобол (KAZ)

Група 6

Сіяні

Сутьєска (MNE)/Маккабі Тель-Авів (ISR)

ЦСКА Софія (BUL)/Лієпая (LVA)

Карабах (AZE)/Ашдод (ISR)

ЛАСК (AUT)

Несіяні

АЕЛ (CYP)/Влазнія (ALB)

Паневежис (LTU)/Войводіна (SRB)

Погонь (POL)/Осієк (CRO)

Спартак Трнава (SVK)/Сепсі (ROU)

Група 7

Сіяні

Дандолк (IRL)/Левадия (EST)

Хабнарфьордюр (ISL)/Русенборг (NOR)

Андерлехт (BEL)

Несіяні

Вітесс (NED)

Домжале (SVN)/Хонка (FIN)

Універсітатя (ROU)/Лячі (ALB)

Матчі 3 етапу кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 5 і 12 серпня. Переможці пар пройдуть у раунд плей-офф. На цій стадії до них долучаться такі клуби з топ-чемпіонатів, як Тоттенхем, Рома, Уніон Берлін та Ренн. Фінал турніру прийме Націонал Арена в албанській Тирані.