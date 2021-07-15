Ліга Конференцій, 1-й раунд кваліфікації

КуПС – Ноа – 5:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Ніссіла, 13, Карільйо, 24, Удо, 36, Узочокву, 39, Рангел, 90

Тиждень тому фіни на виїзді мінімально поступилися вірменам. Долю того матчу вирішив автогол. Цього разу теж забивав виключно КуПС, але вже у потрібні ворота.

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Фактично доля протистояння була вирішена ще до перерви. Господарі чотири рази змусили капітулювати суперника, залишивши власні ворота "сухими". У другому таймі феєрія не продовжилася – лише один забитий м'яч, і теж у ворота Ноа.

Відзначимо, що саме переможець цієї пари у наступному раунді кваліфікації зіграє проти Ворскли. Матчі полтавців з КуПСом відбудуться 22 та 29 липня.

Нагадаємо, сезон 2021/22 стане першим в історії Ліги конференцій. Україну в кваліфікації турніру представить ще і Колос, який стартує в наступному, третьому раунді.

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