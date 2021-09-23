У четвер за вихід в 1/8 фіналу Кубка України поборяться вісім команд. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Кубок України, 1/16 фіналу

Епіцентр – Металіст 1925 – 0:1

Гол: Ременюк, 83

Гірник-Спорт – Львів – початок матчу о 15:00

Прикарпаття – Чорноморець – початок матчу о 17:00

Альянс – Минай – початок матчу о 19:00

Кубок України: Маріуполь у серії пенальті вибив Волинь, Верес здолав Оболонь, фіаско Інгульця – результати 1/16 фіналу

Друголіговий Епіцентр на шляху до матчу з Металістом 1925 здолав двох суперників з Першої ліги. У першому поєдинку команда з Дунаївців мінімально обіграла тернопільську Ниву (1:0), а у другому – розгромила хмельницьке Поділля (3:0). Підопічні Олега Надуди достойно виглядали у першому тайму проти харків'ян і втримали свої ворота на замку.

Металісту 1925 відверто не щастило на завершальній стадії. Чого лише вартий навіс Савіна з правого флангу на 15-й хвилині і удар впритул в середині тайму – реакція і самовіддана гра Чорнобая врятували ворота господарів. Наприкінці тайму Савін змарнував хороший шанс забити зі штрафного, влучивши у стінку. На останній хвилині вже Шеліхов став героєм харків'ян, коли спочатку відбив удар впритул від Клаудіні Барбози, а за мить у падінні ногою не дозволив форварду поцілити у дальній кут.

Валерій Кривенцов у перерві накрутив своїх футболістів і вони мов на крилах полетіли на ворота Епіцентру у другому таймі. Ременюк майже одразу міг забивати, але після його удару м'яч влучив у захисника дунаївців на шляху у сітку. Згодом Кравченко рятує господарів, буквально знявши м'яч з голови Чернобая в момент удару. На останню 15-хвилинку вийшов Адріан Пуканич, аби додати Епіцентру вогню в атаці.

Наприкінці матчу Кривенцов почав випускати футболістів основи і це дало свої плоди. Андрій Ременюк залишився один на дальній штанзі і легко замкнув сферу у сітку після прострілу вздовж лінії воріт від Криськіва. Вже у доданий час Івашко впав у штрафному майданчику Металіста 1925, але арбітр не призначив пенальті, а виписав гравцю Епіцентра гірчичник. Як наслідок, в 1/8 фіналу Кубка України Харків представлятимуть одразу дві команди – раніше у цю стадію пробився і Металіст, здолавши Десну.

Металіст прорвався в 1/8 фіналу Кубка України, вигризши перемогу у Десни завдяки голу на останніх хвилинах