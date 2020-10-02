Луганська Зоря вже зовсім скоро розпочне свій шлях у Лізі Європи. Сьогодні, 2 жовтня, відбудеться жеребкування групового турніру.

Завершальні матчі плей-офф кваліфікації ЛЄ були зіграні 1-го жовтня. Після них остаточно визначились всі учасники групового етапу Ліги Європи. Зокрема, Зоря опиниться у 4-му кошику під час жеребкування.

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Хоч команда Віктора Скрипника мала однакові коефіцієнти з ЧФР Клуж (12,500), саме луганці очолили 4-й кошик, а румуни потрапили у 3-й. Зоря поступається за додатковими критеріями (коефіцієнтом, набраним у попередньому сезоні).

Зауважимо, що процедура жеребкування групового раунду Ліги Європи пройде у Швейцарії 2 жовтня о 14:00.