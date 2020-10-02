Луганская Заря уже совсем скоро начнет свой путь в Лиге Европы. Сегодня, 2 октября, состоится жеребьевка группового турнира.

Заключительные матчи плей-офф квалификации ЛЕ были сыграны 1 октября. После них окончательно определились все участники группового этапа Лиги Европы. В частности, Заря окажется в 4-й корзине при жеребьевке.

Лига Европы: Милан чудом прополз в группу после серии пенальти с 24 ударами, успехи и неудачи украинцев – все результаты

Хотя команда Виктора Скрипника имела одинаковые коэффициенты с ЧФР Клуж (12,500), именно луганчане возглавили 4-ю корзину, а румыны попали в 3-ю. Заря уступает по дополнительным критериям (коэффициентом, набранном в предыдущем сезоне).

Заметим, что процедура жеребьевки группового раунда Лиги Европы пройдет в Швейцарии 2 октября в 14:00.