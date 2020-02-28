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Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

14:16 228 Читати українською
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 28 февраля 2020, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы 2019/20. Донецкий Шахтер узнал соперника на второй стадии плей-офф.

В рамках 1/8 финала Лиги Европы Шахтер сыграет против Вольфсбурга.

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Согласно жребию "горняки" сначала поедут в Германию, а затем будут принимать "волков" на своем поле. Первые поединки этой стадии запланированы на 12 марта, ответные – 19 марта.

Шахтер занял третье место в группе Лиги чемпионов и продолжил еврокубковую весну в Лиге Европы. На первой стадии плей-офф "горняки" прошли португальскую Бенфику – минимальная победа дома и феерическая ничья на выезде.

Вольфсбург уже имел опыт противостояния с украинским клубом в этом сезоне. Команда Оливера Гласнера заняла второе место в группе с Александрией, Гентом и Сент-Этьеном. На стадии 1/16 финала "волки" разобрались с Мальме – 2:1 дома и 3:0 на выезде.

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