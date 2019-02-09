Жардім: Перебування у зоні вильоту турбує Монако, треба перемагати від матчу до матчу

Головний тренер Монако Леонарду Жардім поділився очікуваннями на матч 24 туру французької Ліги 1 проти Монпельє.

"Перемога над Тулузою додала нам впевненості в собі. Ми провели хороший робочий тиждень, гравці зосереджені на підготовці до майбутнього матчу. Я намагаюся бути максимально відкритим з ними.

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Зараз починається нова серія, ми думаємо тільки про те, щоб перемагати матч за матчем. В Монпельє другий за показниками захист чемпіонату. У них сильні гравці. Ми зіткнемося з труднощами, але таке наше завдання.

Безсумнівно, що турнірна ситуація спантеличує нас, ми не можемо стерти минуле. Саме тому найближчі 15 матчів дуже важливі. Ми бажаємо набрати максимально можливу кількість очок. Не тільки гравці, але і весь тренерський штаб хоче вивести Монако із зони вильоту", – цитує Жардіма офіційний сайт Монако.