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Жардим: Пребывание в зоне вылета беспокоит Монако, надо побеждать от матча к матчу

09:58 14 Читати українською
Жардим: Пребывание в зоне вылета беспокоит Монако, надо побеждать от матча к матчу
Леонарду Жардим / Фото: соцсети

Главный тренер Монако Леонарду Жардим поделился ожиданиями на матч 24 тура французской Лиги 1 против Монпелье.

"Победа над Тулузой добавила нам уверенности в себе. Мы провели хорошую рабочую неделю, игроки сосредоточены на подготовке к предстоящему матчу. Я стараюсь быть максимально открытым с ними.

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Сейчас начинается новая серия, мы думаем только о том, чтобы побеждать матч за матчем. У Монпелье вторая по показателям защита чемпионата. У них сильные игроки. Мы столкнемся с трудностями, но такая наша задача.

Несомненно, что турнирная ситуация озадачивает нас, мы не можем стереть прошлое. Именно поэтому ближайшие 15 матчей очень важны. Мы хотим набрать максимально возможное количество очков. Не только игроки, но и весь тренерский штаб хочет вывести Монако из зоны вылета", – цитирует Жардима официальный сайт Монако.

Франция24 турСтад де ля Моссон (Монпелье)

Монпелье - Монако: Воскресенье 10 февраля 2019

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Монако Монако Франция Леонарду Жардим Леонарду Жардим Монпелье - Монако
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