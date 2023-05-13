Лаціо та Лечче розписали результативну нічию у 35 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Лечче заробив пенальті в середині першого тайму, але Стрефецца примудрився пробити повз ворота. Іммобіле був значно точнішим, коли скористався тонкою передачею Альберто. Героєм Лечче виявився Ремі Уден. Француз перед перервою зрівняв рахунок, а після взагалі вивів гостей уперед.

Лаціо врятував нічию з аутсайдером Серії А – римляни уникли поразки в доданий час і закрутили інтригу за ЛЧ

Лаціо врятувався лише у компенсований до другого тайму час. На 90+4-й хвилині Мілінковіч-Савіч кострубато пробив головою, але ніхто не зміг завадити м'ячу долетіти у сітку – 2:2.