Жахливий пенальті і курйозний порятунок у відеоогляді матчу Лаціо – Лечче – 2:2
09:46 - Читать на русском
Лаціо та Лечче розписали результативну нічию у 35 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу.
34’ Чіро Іммобіле
90+4’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
34’ Чіро Іммобіле
45+3’ Ремі Уден
51’ Ремі Уден
90+4’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
Лечче заробив пенальті в середині першого тайму, але Стрефецца примудрився пробити повз ворота. Іммобіле був значно точнішим, коли скористався тонкою передачею Альберто. Героєм Лечче виявився Ремі Уден. Француз перед перервою зрівняв рахунок, а після взагалі вивів гостей уперед.
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Лаціо врятувався лише у компенсований до другого тайму час. На 90+4-й хвилині Мілінковіч-Савіч кострубато пробив головою, але ніхто не зміг завадити м'ячу долетіти у сітку – 2:2.
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