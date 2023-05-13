Лацио и Лечче расписали результативную ничью в 35-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лечче заработал пенальти в середине первого тайма, но Стрефецца умудрился пробить мимо ворот. Иммобиле был гораздо точнее, когда воспользовался тонкой передачей Альберто. Героем Лечче оказался Реми Уден. Француз перед перерывом сравнял счет, а после вообще вывел гостей вперед.

Лацио спас ничью с аутсайдером Серии А – римляне избежали поражения в добавленное время и закрутили интригу за ЛЧ

Лацио спасся только в компенсированное ко второму тайму время. На 90+4-й минуте Милинкович-Савич коряво пробил головой, но никто не смог помешать мячу долететь в сетку – 2:2.