"Кажани" виграли перший тайм завдяки голу Джастіна Клюйверта з передачі Кавані. Нідерландець вже повторив результат свого легендарного батька Патріка, який відіграв сезон 2005/06 у Валенсії та забив рівно один гол.

Валенсія втримала перемогу над Осасуною – Кавані й Клюйверт відзначились дебютними результативними діями за "кажанів"

По перерві Діакабі подвоїв перевагу команди Гаттузо, а потім арбітр призначав пенальті в обидва боки. Жоден реалізувати не вдалося – Авілла вліпив над воротами, а Кавані струснув поперечину. У компенсований час Брашанац відквитав один гол, але не більше. Догравала Осасуна удев'ятьох після вилучень Гарсії та Пеньї.