"Летучие мыши" выиграли первый тайм благодаря голу Джастина Клюйверта с передачи Кавани. Нидерландец уже повторил результат своего легендарного отца Патрика, отыгравшего сезон 2005/06 в Валенсии и забившего ровно один гол.

Валенсия победила Осасуну – Кавани и Клюйверт отметились дебютными результативными действиями за "летучих мышей"

После перерыва Диакаби удвоил преимущество команды Гаттузо, а затем арбитр назначал пенальти в обе стороны. Ни один реализовать не удалось – Авилла влепил над воротами, а Кавани встряхнул перекладину. В компенсированное время Брашанац отквитал один гол, но не больше. Доигрывала Осасуна вдевятером после удалений Гарсии и Пеньи.