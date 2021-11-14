Вірменія поступилася Німеччині в рамках відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Група J

Вірменія – Німеччина – 1:4

Голи: Мхітарян, 58 (пен) – Хаверц, 15, Гюндоган, 45+3 (пен), 50, Хофманн, 65

Німеччина розгромила Вірменію, Північна Македонія здолала Ісландію та вийшла у плей-офф кваліфікації на ЧС-2022

Матч не мав жодного турнірного значення. Німеччина заздалегідь гарантувала собі поїздку в Катар, а Вірменія втратила шанси бодай на плей-офф. Сенсації не трапилося – фаворит легко розібрався із господарями поля, за яких гол престижу забив Мхітарян.

Відзначимо третій гол Німеччини, після не бездоганного удару Ілкая Гюндогана м'яч не сильно летів у зону голкіпера, але той примудрився не взяти його у руки.