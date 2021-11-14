Армения уступила Германии в рамках отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Группа J

Армения – Германия – 1:4

Голы: Мхитарян, 58 (пен) – Хаверц, 15, Гюндоган, 45+3 (пен), 50, Хофманн, 65

Германия разгромила Армению, Северная Македония одолела Исландию и вышла в плей-офф квалификации на ЧМ-2022

Матч не имел ни одного турнирного значения. Германия заранее гарантировала себе поездку в Катар, а Армения упустила шансы даже на плей-офф. Сенсации не случилось – фаворит легко разобрался с хозяевами поля, за которых гол престижа забил Мхитарян.

Отметим третий гол Германии, после не идеального удара Илкая Гюндогана мяч не сильно летел в зону голкипера, но тот умудрился не взять его в руки.