Ужасная ошибка голкипера в видеообзоре матча Армения – Германия – 1:4
21:54 - Читати українською
Армения уступила Германии в рамках отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Группа J
Армения – Германия – 1:4
Голы: Мхитарян, 58 (пен) – Хаверц, 15, Гюндоган, 45+3 (пен), 50, Хофманн, 65
Германия разгромила Армению, Северная Македония одолела Исландию и вышла в плей-офф квалификации на ЧМ-2022
Матч не имел ни одного турнирного значения. Германия заранее гарантировала себе поездку в Катар, а Армения упустила шансы даже на плей-офф. Сенсации не случилось – фаворит легко разобрался с хозяевами поля, за которых гол престижа забил Мхитарян.
Отметим третий гол Германии, после не идеального удара Илкая Гюндогана мяч не сильно летел в зону голкипера, но тот умудрился не взять его в руки.
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