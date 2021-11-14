Кваліфікація на ЧС-2020, Європа

Група J

Вірменія – Німеччина – 1:4

Голи: Мхітарян, 58 (пен) – Хаверц, 15, Гюндоган, 45+3 (пен), 50, Хофманн, 65

Північна Македонія – Ісландія – 3:1

Голи: Аліоскі, 7, Ельмас, 65, 87 – Торстейнссон, 54

Ліхтенштейн – Румунія – 0:2

Голи: Ман, 8, Банчу, 87

Нереалізований пенальті: Станчу, 35

Німеччина достроково вийшла на чемпіонат світу, тому в останньому турі грала з Вірменією неоптимальним складом. До травмованих, дискваліфікованих і ізольованих додалися Ройс і Нойєр, яким дали відпочинок. Однак втрати не завадили Бундестім спокійно перемогти в Єревані.

Хаверц регулярно опинявся на ударних позиціях, партнери створювали йому хороші моменти. Один з таких Кай реалізував, замкнувши простріл Хофманна, ще кілька змарнував. Наприкінці першого тайму німці закріпили перевагу з пенальті – заробив 11-метровий класним рейдом Нойхаус.

У другому таймі Німеччина пропустила від Мхітаряна з пенальті, але відповіла голами Гюндогана та Хофманна. Спокійна перемога Манншафт. Гансі Флік додав збірній свіжості після Йогі Льова, однак оцінювати його роботу після матчів з соліднішими опонентами.

Друге місце групи заочно розігрували Румунія та Північна Македонія. Румунам потрібно було обігрувати Ліхтенштейн і сподіватися, що македонці не здолають вдома Ісландію. Зі своїм завданням Румунія, звичайно, впоралася. Щоправда, з 37 ударів тільки два перетворилися в гол.

А поєдинок Північної Македонії та Ісландії подарував справжню драму. Балканці швидко повели в рахунку завдяки класному пострілу з гострого кута від Аліоскі, а потім весь перший тайм возили суперника (12:1 за ударами). Навіть забили вдруге, але з офсайду.

По перерві картина матчу різко змінилася. Македонці втратили впевненість, збавили оберти та почали пропускати гострі атаки. Ісландія відігралася та перехопила на деякий час ініціативу. Втім, Північна Македонія знайшла сили ще раз піти вперед і забити переможний гол. Дві спроби Аліоскі заблокувала оборона, але Ельмас встиг на добивання. Красиву крапку сольним голом поставив той же Ельмас – 3:1.

Північна Македонія набрала 18 очок, посіла друге місце та вийшла у плей-офф, а Румунія з 17 балами залишилася на третьому місці та втратила шанси поїхати в Катар.

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