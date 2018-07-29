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Жадсон продовжив контракт з Корінтіансом

17:25 54 Читать на русском
Жадсон продовжив контракт з Корінтіансом
Жадсон / фото із соцмереж

Корінтіанс оголосив про підписання нового контракту із Жадсоном.

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Жадсон продовжив контракт з Корінтіансом, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу. Нова угода 34-річного бразильця з клубом буде розрахована на 2 сезони.

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Жадсон 8 сезонів відіграв в Шахтарі і зіграв за "гірників" 272 матчі, в яких забив 64 голи. У складі Шахтаря бразилець став володарем Кубка УЄФА 2008/09.

За Корінтіанс футболіст виступав з 2014 по 2016 роки і знову повернувся в 2017. На його рахунку 120 матчів за команду, в яких він забив 33 голи і зробив 33 асисти.

Теги
Бразилія Світ Жадсон Жадсон Шахтар Шахтар Корінтіанс Корінтіанс
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