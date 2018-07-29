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Жадсон продлил контракт с Коринтиансом

17:25 44 Читати українською
Жадсон продлил контракт с Коринтиансом
Жадсон / фото из соцсетей

Коринтианс объявил о подписании нового контракта с Жадсоном.

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Жадсон продлил контракт с Коринтиансом, сообщает официальный сайт бразильского клуба. Новое соглашение 34-летнего бразильца с клубом будет рассчитано на 2 сезона.

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Жадсон 8 сезонов отыграл в Шахтере и сыграл за "горняков" 272 матча, в которых забил 64 гола. В составе Шахтера бразилец стал обладателем Кубка УЕФА 2008/09.

За Коринтианс футболист выступал с 2014 по 2016 годы и вновь вернулся в 2017. На его счету 120 матчей за команду, в которых он забил 33 гола и сделал 33 ассиста.

Теги
Бразилия Мир Родригес да Силва Жадсон Родригес да Силва Жадсон Шахтер Шахтер Коринтианс Коринтианс
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