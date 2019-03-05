Зеєдорф: Відхід Роналду не послабив Реал, Бензема може вирішити результат матчу

Екс-півзахисник Реала Кларенс Зеєдорф оцінив рівень мадридського клубу в поточному сезоні.

"Не вірю, що відхід Роналду зробив Реал слабшим. При всій повазі до Кріштіану, адже він є неймовірним футболістом, але це не так. Так, він би додав до скарбнички Реала ще кілька голів. Але я завжди стверджував, що Реал перемагає, коли діє колективно.

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Роналду забивав багато, тому що йому створювали достатньо моментів. Він здатний впевнено завершувати атаки, але не створював шанси самостійно. За його успіхами стояла титанічна робота команди.

Бензема – чудовий гравець, він може вирішити результат матчу. Під час фіналу в Києві він це і зробив. Крім того, він багато працює на команду, а цього ніхто не помічає", – цитує Зеєдорфа El Mundo Deportivo.

В поточному сезоні Серії А Роналду провів 26 матчів у складі Ювентуса, в яких відзначився 19-ма голами та 10-ма асистами. Бензема, в свою чергу, зіграв у 26-ти матчах, де забив 11 м'ячів та віддав 3 асисти.

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