Зеедорф: Уход Роналду не ослабил Реал, Бензема может решить исход матча

Экс-полузащитник Реала Кларенс Зеедорф оценил уровень мадридского клуба в текущем сезоне.

"Не верю, что уход Роналду сделал Реал слабее. При всем уважении к Криштиану, ведь он является невероятным футболистом, но это не так. Да, он бы добавил в копилку Реала еще несколько голов. Но я всегда утверждал, что Реал побеждает, когда действует коллективно.

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Роналду забивал много, потому что ему создавали достаточно моментов. Он способен уверенно завершать атаки, но не создавал шансы самостоятельно. За его успехами стояла титаническая работа команды.

Бензема – отличный игрок, он может решить исход матча. Во время финала в Киеве он это и сделал. Кроме того, он много работает на команду, а этого никто не замечает", – цитирует Зеедорфа El Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Серии А Роналду провел 26 матчей в составе Ювентуса, в которых отметился 19-ю голами и 10-ю ассистами. Бензема, в свою очередь, сыграл в 26-ти матчах, где забил 11 мячей и отдал 3 ассиста.

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