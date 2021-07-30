Торіно та Зеніт практично узгодили трансфер нападника Андреа Белотті у пітерський клуб.

Чемпіон Росії готовий викласти за 27-річного італійця 30 млн євро. У останні години перемовини значно просунулися – Торіно погодився відпустити свого лідера у Санкт-Петербург, повідомляє Gianluca Di Marzio.

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Остаточне рішення повинен прийняти сам Белотті, який у складі збірної Італії став чемпіоном Європи-2020. Форвард виступає за "биків" з 2015 року, а в сезоні 2020/21 забив 13 голів у 35-ти матчах Серії А.

Контракт Андреа з Торіно чинний до 30 червня 2022-го. Цікаво, що раніше президент "биків" оцінив форварда у 100 млн євро.

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