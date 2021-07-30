Торино и Зенит практически согласовали трансфер нападающего Андреа Белотти в питерский клуб.

Чемпион России готов выложить за 27-летнего итальянца 30 млн евро. В последние часы переговоры значительно продвинулись – Торино согласился отпустить своего лидера в Санкт-Петербург, сообщает Gianluca Di Marzio.

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Окончательное решение должен принять сам Белотти, который в составе сборной Италии стал чемпионом Европы-2020. Форвард выступает за "быков" с 2015 года, а в сезоне 2020/21 забил 13 голов в 35-ти матчах Серии А.

Контракт Андреа с Торино действует до 30 июня 2022-го. Интересно, что ранее президент "быков" оценил форварда в 100 млн евро.

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