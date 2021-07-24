Нападник Торіно Андреа Белотті нарешті може спробувати свої сили у більш статусному клубі.

Рома та Севілья зацікавлені у послугах 27-річного чемпіона Європи, інформує сайт Альфредо Педулли.

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Контракт Белотті з Торіно завершується через рік, а новий підписувати він не поспішає. Рома готова запропонувати 15-18 млн євро. Торіно хоче більшу суму, проте може розпочати переговори і продати свого лідера, щоб не втрачати його безкоштовно.

Додамо, що в минулому розіграші Серії А Белотті провів 35 матчів та відзначився 13 голами. Нападник виступає за Торіно з 2015 року.

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