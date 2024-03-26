Збірні України та Ісландії грають 26 березня у фіналі плей-офф за вихід на Євро-2024. Дивіться відео голів і огляд матчу Україна – Ісландія на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Ісландія, стартував 26 березня о 21:45. Фінальний поєдинок плей-офф за вихід на чемпіонат Європи-2024 проходить у польському Вроцлаві на стадіоні Тарчинський Арена. У півфіналі команда Сергія Реброва перемогла Боснію і Герцеговину (2:1), а Ісландія розгромила Ізраїль (4:1).

Україна – Ісландія: онлайн-трансляція матчу плей-офф за Євро-2024

На 30-й хвилині м'яч влетів у ворота збірної України. Одноклубник Руслана Маліновського Альберт Гудмундссон розкрутив Судакова і Бражка, після чого з-за меж штрафного влучно пробив у кут воріт. Андрій Лунін був безсилий. 0:1.

Команда Реброва швидко забила гол у відповідь. На 40-й хвилині Судаков закинув у штрафний на Циганкова. Віктор у дотик прострілив у центр, де Роман Яремчук у падінні спрямував м'яч у ворота. На жаль, гол скасували через офсайд у вінгера Жирони. Клеман Тюрпен офсайду не побачив, але це зробив VAR.

По перерві "синьо-жовті" таки відігралися. Судаков віддав на хід Циганкову, Віктор проскочив суперника і поклав точно у нижній кут. Блискучий гол!