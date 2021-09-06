Президент УАФ Андрій Павелко анонсував солідні преміальні гравцям "синьо-жовтих" після поєдинку з Францією (1:1) у 5-му турі кваліфікації на Мундіаль.

"Я їм пообіцяв премію за те, що вони показали переможну гру, провели матч для глядачів, виклалися після Казахстану. Я пообіцяв, що вони за це отримають премію.

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Солідну? Так, я впевнений, що дуже солідну. Гравці аплодували і подякували. Упевнений, що вони цього не просили, не чекали. Вони не грали за гроші, за премію. Вони віддавалися уболівальникам, команді, збірній. Звичайно, після такого приємно їх здивувати, зробити такий сюрприз.

Чи багато в премії багато нулів? Так, дуже", – резюмував Андрій Павелко в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, 4 вересня збірна України провела матч із Францією, який завершився нічиєю 1:1. Ще чотири мирових були зафіксовані у попередніх зустрічах кваліфікації на Мундіаль 2022 року.

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