Оборонець головної команди країни Сергій Кривцов з гумором сприйняв мирову із Францією (1:1) у 5-му турі відбору до ЧС-2022.

"Звання найстабільнішої (по рахунку) команди відбіркового турніру ЧС-2022 у нас вже є. Готові поступитися ним заради перемог!" – пожартував Кривцов у своєму Instagram.

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Нагадаємо, 4 вересня збірна України провела матч із Францією, який завершився нічиєю. Ще чотири мирових були зафіксовані у попередніх зустрічах кваліфікації на Мундіаль у Катарі.

Після 5 турів "синьо-жовті" з п'ятьма заліковими балами посідають третє місце у турнірній таблиці групи D. Вже за 2 дні команда Петракова проведе контрольний поєдинок з чехами.

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