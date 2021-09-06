Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал солидные премиальные игрокам "сине-желтых" после поединка с Францией (1:1) в 5-м туре квалификации на Мундиаль.

"Я им пообещал премию за то, что они показали победную игру, провели матч для зрителей, выложились после Казахстана. Я пообещал, что они за это получат премию.

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Солидную? Да, я уверен, что очень солидную. Игроки аплодировали и поблагодарили. Уверен, что они этого не просили, не ждали. Они не играли за деньги, за премию. Они отдавались болельщикам, команде, сборной. Конечно, после такого приятно их удивить, сделать такой сюрприз.

Будет ли в премии много нулей? Да, очень", – резюмировал Андрей Павелко в эфире программы Великий футбол.

Напомним, 4 сентября сборная Украины провела матч с Францией, который завершился ничьей 1:1. Еще четыре мировых были зафиксированы в предыдущих встречах квалификации на Мундиаль 2022 года.

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