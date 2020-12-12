"Нам завжди щастить з жеребом, скажімо так. Група досить непроста. Думаю, не потрібно надавати особливого значення матчу з французами, коли ми програли 1:7. Це був товариський матч. Тоді багато ключових футболісти не грали. У відборі до мундіалю будуть зовсім інші матчі. Упевнений, буде проведено глибокий аналіз цієї товариської зустрічі.

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Інші суперники теж непрості. Та ж Фінляндія – така собі темна конячка. Боснія теж непоступлива команда. З Казахстаном також просто не буде, оскільки, на мою думку, ця збірна тільки прогресує. Фінляндія ж обіграла в спарингу Францію (0:2)? Повірте, не просто так. Зараз будь-яка збірна, навіть Сан-Маріно і Ліхтенштейн, вміють більш-менш нормально грати в футбол.

Нашій збірній буде досить непросто. І вже всі говорять, що Франція – явний фаворит нашої групи. А за путівку в плей-офф збірній України доведеться трохи попітніти. І хоча Франція – фаворит, треба до кінця боротися. У нас збірна зараз теж досить сильна. А у французів, що не гравець, то зірка світового рівня. Побити клас можна тільки дисципліною, самовіддачею і характером. Завдяки цьому наші хлопці десь і повинні зловити французів", – резюмував Федецький в коментарі Meta-ratings.

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