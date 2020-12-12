"Нам всегда везет со жребием, скажем так. Группа весьма непростая. Думаю, не нужно придавать особое значение матчу с французами, когда мы проиграли 1:7. Это был товарищеский матч. Тогда многие ключевые футболисты не играли. В отборе к мундиалю будут совсем другие матчи. Уверен, будет проведен глубокий анализ этой товарищеской встречи.

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Другие соперники тоже непростые. Та же Финляндия – некая темная лошадка. Босния тоже неуступчивая команда. С Казахстаном также просто не будет, поскольку, по моему мнению, эта сборная только прогрессирует. Финляндия же обыграла в спарринге Францию ​​(0:2)? Поверьте, не просто так. Сейчас любая сборная, даже Сан-Марино и Лихтенштейн, умеют более-менее нормально играть в футбол.

Нашей сборной будет весьма непросто. И уже все говорят, что Франция – явный фаворит нашей группы. А за путевку в плей-офф сборной Украины придется немного попотеть. И хотя Франция – фаворит, надо до конца бороться. У нас сборная сейчас тоже достаточно сильна. А у французов, что не игрок, то звезда мирового уровня. Побить класс можно только дисциплиной, самоотдачей и характером. Благодаря этому наши ребята где-то и должны поймать французов", – резюмировал Федецкий в комментарии Meta-ratings.

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