"Було зрозуміло, що в нашій групі буде як мінімум дві великі команди. Про Францію говорити не доводиться. В України дійсно хороша збірна – вони фаворити після французів. Фінляндія також дуже незручна команда, особливо вдома, де важко перемагати. Це буде дуже складно.

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Франція, ймовірно, посяде першу сходинку. Я недавно сказав, що шанси потрапити на чемпіонат світу мінімальні. Зараз ми перебуваємо у четвертому кошику. Це нормально, що в групі є дві сильні команди і одна команда нашого рівня. Фінляндія. Ми повинні зробити фурор, щоб у кінцевому підсумку посісти другу сходинку. Нам навіть не варто думати про перемогу в групі", – цитує Сушича видання scsport.ba.

Нагадаємо, Боснія і Грецеговина потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 вона боротиметься з Францією, Україною, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном.

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