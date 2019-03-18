Збірна України зібралась в Києві перед матчем з Португалією

Гравці збірної України зібрались на перший матч у 2019 році, який пройде вже 22 березня у Португалії.

Збірна України зібралась в Києві, де розпочне підготовку до відбіркового матчу на Євро-2020 проти Португалії. Резиденцією "синьо-жовтих" став столичний готель "Hilton", інформує офіційний сайт ФФУ.

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Після зустрічі в готелі команда проведе відкрите тренування на НСК Олімпійський, початок о 18:00. Відзначимо, що виклики до збірної вперше за довгий час отримали Едуард Соболь та Роман Безус.

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Нагадаємо, що кваліфікаційний матч на Євро-2020 Португалія – Україна відбудеться 22 березня. Початок гри о 21:45.