Збірна України зібралась у Києві перед матчами проти Естонії та Сербії – Мораєс в обоймі

Збірна України зібралась в Києві перед матчами проти Естонії та Сербії / УАФ

Збірна України зібралась в Києві, де розпочне підготовку до спарингу з Естонією та відбірного матчу на Євро-2020 проти Сербії.

Резиденцією "синьо-жовтих" став столичний готель "Опера", де підопічні Андрія Шевченка жили напередодні поєдинку проти Португалії, інформує офіційний сайт УАФ.

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За винятком Олександра Зінченка, який проходить курс реабілітації в Англії, усі інші футболісти, що мають ушкодження різної важкості, прибули до розташування головної команди країни — зокрема і Жуніор Мораєс, якого вчора в матчі чемпіонату України Шахтар – Динамо (1:0) винесли з поля на ношах. Накульгуючи, нападник привітався з гравцями, тренерами та персоналом "синьо-жовтих".

Нагадаємо, товариський матч Україна – Естонія відбудеться в четвер, 14 листопада. Початок зустрічі запланований на 18:50. Поєдинок проти Сербії команда Шевченка проведе 17 листопада у Белграді.

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