toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТАЙСОН РАСИЗМ В ФУТБОЛЕ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЖУНИОР МОРАЕС

Сборная Украины собралась в Киеве перед матчами против Эстонии и Сербии – Мораес в обойме

16:10 132 Читати українською
Сборная Украины собралась в Киеве перед матчами против Эстонии и Сербии – Мораес в обойме
Сборная Украины собралась в Киеве перед матчами против Эстонии и Сербии / УАФ

Сборная Украины собралась в Киеве, где начнет подготовку к спаррингу с Эстонией и отборочному матчу на Евро-2020 против Сербии.

 

Резиденцией "сине-желтых" стал столичный отель "Опера", где подопечные Андрея Шевченко жили накануне поединка против Португалии, информирует официальный сайт УАФ.

Украина – Эстония: на матче будет работать испанская бригада арбитров

За исключением Александра Зинченко, который проходит курс реабилитации в Англии, все остальные футболисты, имеющие повреждения различной тяжести, прибыли в расположение главной команды страны – в том числе и Жуниор Мораес, которого вчера в матче чемпионата Украины Шахтер – Динамо (1:0) вынесли из поля на носилках. Прихрамывая, нападающий поздоровался с игроками, тренерами и персоналом "сине-желтых".

Напомним, товарищеский матч Украина – Эстония состоится в четверг, 14 ноября. Начало встречи запланировано на 18:50. Поединок против Сербии команда Шевченко проведет 17 ноября в Белграде.

Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии

blog_ava
Динамо отреагировало на расистский скандал в матче с Шахтером
00:00
1223
Теги
Сборная Украины Украина - Эстония Украина Украина Главное Евро-2020
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
2
час
:
0
мин
Турция
19:00
Исландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук