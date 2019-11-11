Сборная Украины собралась в Киеве перед матчами против Эстонии и Сербии – Мораес в обойме

Сборная Украины собралась в Киеве перед матчами против Эстонии и Сербии / УАФ

Сборная Украины собралась в Киеве, где начнет подготовку к спаррингу с Эстонией и отборочному матчу на Евро-2020 против Сербии.

Резиденцией "сине-желтых" стал столичный отель "Опера", где подопечные Андрея Шевченко жили накануне поединка против Португалии, информирует официальный сайт УАФ.

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За исключением Александра Зинченко, который проходит курс реабилитации в Англии, все остальные футболисты, имеющие повреждения различной тяжести, прибыли в расположение главной команды страны – в том числе и Жуниор Мораес, которого вчера в матче чемпионата Украины Шахтер – Динамо (1:0) вынесли из поля на носилках. Прихрамывая, нападающий поздоровался с игроками, тренерами и персоналом "сине-желтых".

Напомним, товарищеский матч Украина – Эстония состоится в четверг, 14 ноября. Начало встречи запланировано на 18:50. Поединок против Сербии команда Шевченко проведет 17 ноября в Белграде.

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