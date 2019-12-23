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Збірна України завершила 2019-й з найкращим рейтингом ФІФА за останні шість років

10:36 1979 Читать на русском
Збірна України завершила 2019-й з найкращим рейтингом ФІФА за останні шість років
Андрій Шевченко / Getty Images

Цьогорічні успіхи команди Андрія Шевченка допомогли збірній Україні суттєво піднятися у рейтингу ФІФА.

"Синьо-жовті" завершили цей рік на 24 місці, що стало п'ятим результатом за всю історію національної команди, інформує сайт УАФ.

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Минулорічний показник збірної України був на чотири позиції гірший – 28-а. Головна команда країни демонструє стабільність, восьмий раз поспіль розпочинаючи новий рік у топ-50 найкращих. Рекорд було зафіксовано у 2006-му, коли збірна України під керівництвом Олега Блохіна була на 13-й позиції, а в щомісячному рейтингу навіть була на 11-й позиції (із лютого по травень 2007 року).

Нагадаємо, збірна України завершила 2019 рік без поразок, що стало абсолютним рекордом.

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