Збірна України дізналася свій посів при жеребкуванні Ліги націй 2020/21

Сьогодні (4 грудня) відбулося засідання Виконавчого комітету УЄФА, на якому затвердили процедуру жеребкування наступного сезону Ліги націй.
Збірна України опинилася у третьому кошику дивізіону А, інформує офіційний сайт УАФ.
УЄФА опублікував календар Ліги націй 2020/21 – збірна України гратиме серед еліти
Посів учасників дивізвону А в Лізі націй 2020/21
Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія.
Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія.
Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція.
Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія.
Таким чином підопічні Андрія Шевченка отримають суперників з першого, другого та четвертого кошиків. Офіційна церемонія жеребкування відбудеться 3 березня 2020 року в Амстердамі, початок о 19:00 за київським часом.
Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників