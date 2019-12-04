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Збірна України дізналася свій посів при жеребкуванні Ліги націй 2020/21

19:45 2985 Читать на русском
Збірна України дізналася свій посів при жеребкуванні Ліги націй 2020/21
Андрій Шевченко / Фото УАФ

Сьогодні (4 грудня) відбулося засідання Виконавчого комітету УЄФА, на якому затвердили процедуру жеребкування наступного сезону Ліги націй.

Збірна України опинилася у третьому кошику дивізіону А, інформує офіційний сайт УАФ.

УЄФА опублікував календар Ліги націй 2020/21 – збірна України гратиме серед еліти

Посів учасників дивізвону А в Лізі націй 2020/21

Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія.

Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія.

Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція.

Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія.

Таким чином підопічні Андрія Шевченка отримають суперників з першого, другого та четвертого кошиків. Офіційна церемонія жеребкування відбудеться 3 березня 2020 року в Амстердамі, початок о 19:00 за київським часом.

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників

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