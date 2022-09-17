Захисник Брюгге Едуард Соболь також не зіграє за збірну України в вересневих поєдинках.

Соболь зазнав травми привідного м’яза на тренуванні Брюгге, через що не зможе допомогти "синьо-жовтим" у найближчих поєдинках, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Збірна України провела перше повноцінне тренування у Польщі – Петраков отримав подвійне підсилення

Зазначається, що реабілітація від пошкодження триватиме близько двох тижнів. Це вже четверта втрата збірної України перед матчами Ліги націй – раніше через важкі травми вибули Георгій Бущан та Микола Шапаренко, а пізніше стало відомо про пошкодження Олександра Зінченка.

Нагадаємо, збірна України у вересневому циклі проведе три матчі у Лізі націй – двічі зіграє проти збірної Шотландії (21 вересня – на виїзді, 27 вересня – вдома) та проти команди Вірменії (24 вересня).

"Петракова вважаю своїм футбольним батьком": герой Минаю про повернення у Європу, Селезньова-наставника та прихід Шарана