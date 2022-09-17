Збірна України провела перше повноцінне тренування у Польщі – Петраков отримав подвійне підсилення
"Синьо-жовті" продовжують підготовку до поєдинків Ліги націй.
Гравці збірної України провели повноцінне тренування у Польщі на стадіоні Полонія у Варшаві, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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До команди приєднались представники СК Дніпро-1 – Олександр Піхальонок та Артем Довбик. Загалом працювали 15 польових гравців та три голкіпери.
Нагадаємо, збірна України у вересневому циклі проведе три матчі у Лізі націй – двічі зіграє проти збірної Шотландії (21 вересня – на виїзді, 27 вересня – вдома) та проти команди Вірменії (24 вересня).
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