Гравці збірної України провели повноцінне тренування у Польщі на стадіоні Полонія у Варшаві, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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До команди приєднались представники СК Дніпро-1 – Олександр Піхальонок та Артем Довбик. Загалом працювали 15 польових гравців та три голкіпери.

Нагадаємо, збірна України у вересневому циклі проведе три матчі у Лізі націй – двічі зіграє проти збірної Шотландії (21 вересня – на виїзді, 27 вересня – вдома) та проти команди Вірменії (24 вересня).

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