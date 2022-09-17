Защитник Брюгге Эдуард Соболь тоже не сыграет за сборную Украины в сентябрьских поединках.

Соболь получил травмы приводящей мышцы на тренировке Брюгге, из-за чего не сможет помочь "сине-желтым" в ближайших поединках, сообщает официальный сайт УАФ.

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Отмечается, что реабилитация от повреждения продлится около двух недель. Это уже четвертая потеря сборной Украины перед матчами Лиги наций – ранее из-за тяжелых травм выбыли Георгий Бущан и Николай Шапаренко, а позже стало известно о повреждении Александра Зинченко.

Напомним, сборная Украины в сентябрьском цикле проведет три матча в Лиге наций – дважды сыграет против сборной Шотландии (21 сентября – на выезде, 27 сентября – дома) и против команды Армении (24 сентября).

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