"Синьо-жовті" не можуть похизуватись великою кількістю гравців у топових європейських чемпіонатах.

У заявці України на Євро лише 3 гравці, які виступають у топ-5 чемпіонатах Європи. Це Олександр Зінченко, Руслан Маліновський та Андрій Ярмоленко.

Зінченко став другим за кількістю відбирань на груповому етапі Євро-2020 – українця випередив лише португалець з АПЛ

Як інформує Команда 1, показник "синьо-жовтих" є найгіршим серед команд, які вийшли у плей-офф. Зразу за Україною розташувались шведи та чехи – у них аж по 10 гравців. Цікаво, що збірні Англії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії повністю складаються з футболістів топ-5 ліг.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка пробилась в 1/8 фіналу Євро-2020 з третього місця групи С. Суперником буде команда Швеції, матч відбудеться 29 червня.

"Хотілось більшого": що спричинило фіаско України з "міні-збірною Німеччини", або Хто вожак у зграї Шевченка