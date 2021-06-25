"Сине-желтые" по пляжному футболу в четвертый раз в своей истории квалифицировалась на Мундиаль 2021 года.

Четвертьфинальный матч, в котором решалась судьба одной из четырех путевок в финал чемпионата мира, завершився победой Украины над Швейцарией, информирует официальный сайт УАФ.

Украина имеет позорно мало представителей в топ-5 лиг Европы – Швеция превосходит нас в три раза

Финальный свисток зафиксировал валидольную победу 6:5, в нашем составе отличались Заворотний, Щерица (хет-трик) и Войтенко (дубль). "Сине-желтые" обеспечили себе путевку в финальную часть ЧМ-2021, а в полуфинале отбора сыграют с Азербайджаном.

Заметим, что решающий этап чемпионата мира состоится в Москве с 19 по 29 августа. В турнире сыграют 16 команд. Пока неизвестно, будет ли сборная Украины отказываться от участия в соревнованиях.

Ранее – в 2019-м – Ассоциация пляжного футбола отказалась от участия в квалификации ЧМ-2019 из-за того, что отборочный этап проходил в стране-агресоре.

"Хотілось більшого": що спричинило фіаско України з "міні-збірною Німеччини", або Хто вожак у зграї Шевченка