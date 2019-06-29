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Збірна України з пляжного футболу поступилася Швейцарії у матчі за "бронзу" Європейських ігор

22:05 106 Читать на русском
Збірна України з пляжного футболу поступилася Швейцарії у матчі за "бронзу" Європейських ігор
Швейцарія – Україна / Фото Павла Кубанова

"Синьо-жовті" зупинилися за крок від п'єдесталу змагань.

ΙΙ Європейські ігри. Пляжний футбол. Матч за 3-є місце
Швейцарія – Україна – 5:4

Голи: Отт, 8, Яггі, 23, Станкович, 30, 35, Спакка, 33 — А. Борсук, 5, 22, Макеєв, 24, І. Борсук, 33

Після поразки від Португалії у півфіналі підопічні Євгена Варениці мали шанс зачепитися за третє місце.

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Втім, переграти збірну Швейцарії українцям не вдалося. Суперники влаштували справжню перестрілку, в якій сильнішими виявилися "червоні". У нашої команди дублем відзначився Андрій Борсук, по м'ячу забили Костянтин Макеєв та Ігор Борсук.

Зрештою, збірній України довелося задовольнитися четвертою сходинкою ΙΙ Європейських ігор, які проходять у Мінську. "Золото" змагань розіграють піренейські сусіди – Іспанія та Португалія.

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Збірна України Пляжний футбол
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