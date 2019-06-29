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Сборная Украины по пляжному футболу уступила Швейцарии в матче за "бронзу" Европейских игр

22:05 14 Читати українською
Сборная Украины по пляжному футболу уступила Швейцарии в матче за "бронзу" Европейских игр
Швейцария – Украина / Фото Павла Кубанова

"Сине-желтые" остановились в шаге от пьедестала соревнований.

ΙΙ Европейские игры. Пляжный футбол. Матч за третье место
Швейцария – Украина – 5:4

Голы: Отт, 8, Ягги, 23 Станкович, 30, 35, Спакка, 33 – А. Борсук, 5, 22, Макеев, 24, И. Борсук, 33

После поражения от Португалии в полуфинале подопечные Евгения Вареницы имели шанс зацепиться за третье место.

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Впрочем, переиграть сборную Швейцарии украинцам не удалось. Соперники устроили настоящую перестрелку, в которой сильнее оказались "красные". У нашей команды дублем отметился Андрей Борсук, по мячу забили Константин Макеев и Игорь Борсук.

В конце концов, сборной Украины пришлось довольствоваться четвертым местом ΙΙ Европейских игр, которые проходят в Минске. "Золото" соревнований разыграют пиренейские соседи – Испания и Португалия.

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