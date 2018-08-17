Збірна України з міні-футболу у серії пенальті програла Англії у чвертьфіналі Євро-2018

Збірна України не змогла подолати чвертьфінальний бар'єр домашнього Євро-2018 з міні-футболу.

Українці за вихід у півфінал боролися з командою Англії. Основний час поєдинку завиршився внічию 1:1. На гол Жульєна Даніеля, який відзначився на 8-й хвилині матчу, відповів Віктор Арановський на 22-й.

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У післяматчевій серії пенальті англійці зуміли реалізувати усі три удари. В складі української команди не схибив капітан Іван Кривошеєнко.

Нагадаємо, що вихід у чвертьфінал Євро дає збірній Україні право зіграти на чемпіонаті світу з міні-футболу, який відбудеться восени 2019 року в австралійському місті Перт. Такі путівки отримали всі 8 найсильніших команд Європи.

Євро-2018 з міні-футболу, 1/4 фіналу

Україна – Англія – 1:1 ( по пенальті – 1:3)

Голи: Арановський, 22 – Даніель, 8